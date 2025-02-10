Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, mạnh lên thành bão

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Hệ thống này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 2-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3°N; 124,6°E, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines), mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1 giờ ngày 4-10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25 km/giờ, đi vào Biển Đông và mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng thời gian này là từ vĩ tuyến 15°N đến 21°N, phía Đông kinh tuyến 117°E. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 3.