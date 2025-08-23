Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 5, di chuyển nhanh về hướng Nghệ An- Huế

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trưa 22/8, trong cuộc họp chuẩn bị ứng phó với "Áp thấp nhiệt đới phát triển thành Bão" tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp Cục Khí tượng thủy văn, ông Mai Văn Khiêm nhận định, khi vào Biển Đông, bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki) di chuyển nhanh. Khoảng ngày 24/8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ.