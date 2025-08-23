Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 5, di chuyển nhanh về hướng Nghệ An- Huế

Sáng 23/8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc cho biết, tối qua (22/8), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông
Khoảng 1h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 24/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Hoàng Sa; cường độ cấp 9, giật cấp 11.
24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1h ngày 25/8, vị trí tâm bão trên vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trưa 22/8, trong cuộc họp chuẩn bị ứng phó với "Áp thấp nhiệt đới phát triển thành Bão" tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp Cục Khí tượng thủy văn, ông Mai Văn Khiêm nhận định, khi vào Biển Đông, bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki) di chuyển nhanh. Khoảng ngày 24/8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
“Dự báo ngày 25/8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta”, ông Khiêm thông tin.
Đáng lưu ý, theo dự báo của các đài khí tượng, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính.
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, ở khu vực từ Thanh Hóa - TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.
Theo các chuyên gia khí tượng, do sự phát triển của áp thấp thành bão rất ngắn, chính quyền và người dân cần cập nhật các bản tin của trung tâm dự báo để có phương án ứng phó, phòng ngừa hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.