Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông, nhiều nơi trên cả nước mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới khả năng hình thành trong hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (16/8), vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông có vị trí ở vào khoảng 14-15 độ vĩ Bắc; 112.5-113.5 độ kinh Đông. Ở đặc khu Lý Sơn có gió giật cấp 7, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3,5m.

Nhiều vùng biển sóng mạnh. Ảnh minh họa: Bảo Khánh

Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3,5m.