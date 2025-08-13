Áp thấp nhiệt đới nối tiếp nhau hình thành trên Biển Đông

Ngày 13-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ NN&MT) thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trong 10 ngày tới.

Theo đó, qua phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, từ nay đến cuối tháng 8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.

Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng mưa dông và mưa lớn cục bộ vẫn thường xuyên xuất hiện và chiều tối và đêm.