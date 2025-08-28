Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, miền Bắc đến Huế lại sắp mưa lớn dồn dập

Ngày và đêm 29/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2,0–3,5m; biển động.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở trạm Huyền Trân có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Trường Sa có gió giật mạnh cấp 7.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Đáng lưu ý, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.