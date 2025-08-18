Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, Đông Bắc Bộ đến Nghệ An mưa lớn xối xả

Đồng thời, trên đất liền, từ chiều 18/8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ chiều nay đến đêm mai (19/8), phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều và đêm nay, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.