Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, tiếp tục mạnh lên thành bão có vào nước ta?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc, 118,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.