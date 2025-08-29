Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 29/8 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10km/h.

Hình ảnh áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới đi về hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến TP Huế.

Từ 48h đến 60h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.