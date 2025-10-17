Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

17/10/2025 16:26

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông miền Trung Philippines và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24–48 giờ tới.

Hiện nay (ngày 17/10), tâm vùng áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc – 127,2 độ Kinh Đông, cách miền Trung Philippines khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (từ 39–49 km/giờ), giật cấp 8.

Ap thap nhiet doi gan bien Dong co kha nang manh len thanh bao hinh anh 1

Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20–25 km/giờ. Dự kiến đến 13 giờ ngày 18/10, tâm vùng áp thấp sẽ ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc – 124,8 độ Kinh Đông, phía Đông miền Trung Philippines, và có khả năng mạnh lên thành bão, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 19/10, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vẫn duy trì vận tốc khoảng 20–25 km/giờ, và sẽ đi qua đảo Lu-Dông (Philippines). Tại khu vực này, bão giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Vùng vĩ tuyến từ 14,5 đến 18,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,5 độ Đông, tức là vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, sẽ nằm trong phạm vi gió mạnh và vùng nguy hiểm, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa vùng áp thấp nhiệt đới, trong những ngày tới, khu vực miền Trung và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to; gió mạnh dần lên trên các vùng biển phía Đông và Bắc Biển Đông. Các cơ quan chức năng khuyến cáo tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Biển Đông cần thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động di chuyển tránh xa vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Theo vov.vn
