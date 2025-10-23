Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh về phía Tây Nam, Biển Đông có gió giật cấp 9

Hồi 19 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h.

Cập nhật vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc 20h ngày 23/10

Dự báo đến 7h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, vị trí tâm ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông.

Cường độ được dự báo suy yếu dần thành một vùng áp thấp (dưới cấp 6). Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,0°N đến 19,5°N, phía Đông kinh tuyến 116,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; sóng biển cao 3,0–5,0 m; biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần đặc biệt đề phòng dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn để đảm bảo an toàn.