Áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39–49km/h), giật cấp 8. Hệ thống này đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo cường độ sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới ở mức cấp 3, tập trung tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3,0–5,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao gặp phải dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn.