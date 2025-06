Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 1, nguy cơ mưa lớn ở miền Trung

Theo đó, dự báo ngày và đêm 11-6, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 11-6 đến ngày 13-6, khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến như sau: Khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Quảng Ngãi) từ 100-300mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>200mm/6 giờ).

“Diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của áp thấp nhiệt đới/bão. Ngoài ra, do gió mùa tây nam tăng cường hoạt động nên dự báo ngày và đêm 11-6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm” - ông Lâm chia sẻ.

Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn