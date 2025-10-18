Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông, sẽ thành bão số 12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 18-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, tiến sát Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới rất có khả năng mạnh lên thành bão khi đi qua vùng biển phía Đông Philippines.

Đến 1 giờ ngày 19-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, sẽ mạnh lên thành bão số 12 với cường độ cấp 8, giật cấp 10.