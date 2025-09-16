Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông

Đến 13h ngày 18/9, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h, có khả năng đi vào Biển Đông. Trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, từ 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.