Áp thấp nhiệt đới cách Bạch Long Vĩ 50km, miền Bắc có nơi mưa rất to trên 300mm

Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Dự báo đến 16h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc, di chuyển với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Bản đồ dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Bạch Long Vĩ và Quảng Hà gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 18/8, ngày 19/8/2025

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối và đêm 18/8 đến đêm 19/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều tối và đêm 18/8, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/8, Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Các khu vực trên nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những giờ tới, đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng, đặc biệt các xã/phường: