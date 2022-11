Áp lực di cư: Châu Âu rơi vào khủng hoảng kép?

Vấn đề người di cư lại “nóng” trở lại tại châu Âu

Vấn đề người di cư đang quay trở lại trở thành một trong những vấn đề nhức nhối đối với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng lần này tương đối khác so với cuộc khủng hoảng tị nạn giai đoạn 2015-2016. Khác biệt đầu tiên là về quy mô.

Theo các số liệu do Cơ quan quản lý biên giới của Liên minh châu Âu – Frontex công bố, trong 10 tháng của năm 2022, các nước EU đã đón nhận khoảng 280 ngàn người di cư, tăng khoảng 77% so với năm 2021 và là số lượng người di cư lớn nhất mà châu Âu phải xử lý kể từ năm 2016. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ là một phần nhỏ so với con số hơn 1,3 triệu người tị nạn đổ về châu Âu chỉ riêng trong năm 2015.

Người di cư tập trung tại một trại tị nạn ở Italy. Ảnh: Stampa

Tất nhiên ở đây cần tách hoàn toàn dòng người tị nạn từ Ukraine sang một bên, bởi hơn 7,6 triệu người tị nạn Ukraine đổ sang châu Âu từ đầu năm 2022 do xung đột Nga-Ukraine được các nước EU tiếp nhận và xử lý bằng một quy trình khác hẳn, được ưu ái và thuận lợi hơn rất nhiều so với người tị nạn hay di cư từ các nơi khác trên thế giới. Con số 280.000 người di cư đang đề cập ở đây là những người đến từ Bắc Phi, Trung Đông, Nam Á, bao gồm cả tị nạn chiến tranh lẫn tị nạn kinh tế.