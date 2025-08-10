Áp lực bủa vây Tổng thống Macron giữa khủng hoảng chính trị Pháp

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7/10, ông Edouard Philippe - Thủ tướng đầu tiên dưới thời Tổng thống Macron - công khai lên tiếng đã đến lúc cần có một tổng thống mới để phá vỡ tình hình bế tắc chính trị hiện nay: "Không thể ép Tổng thống Emmanuel Macron từ chức. Tôi không ủng hộ việc từ chức ngay lập tức và đột ngột. Điều đó sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp. Nó sẽ ngăn cản cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong điều kiện thuận lợi. Nhưng tôi tin rằng ông ấy phải chủ động, và tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ làm điều đáng trân trọng nếu, đề xuất một cái tên cho vị trí thủ tướng, bổ nhiệm một thủ tướng có vai trò xử lý các vấn đề thời sự, soạn thảo và thông qua ngân sách. Và một khi ngân sách đó được thông qua, một khi nước Pháp có ngân sách, ông ấy tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm, nghĩa là ông ấy sẽ từ chức ngay sau khi ngân sách được thông qua".

Ông Macron. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, ông Philippe là cựu thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Macron phản đối tổng thống đương nhiệm. Người lên tiếng trước đó là cựu Thủ tướng Gabriel Attal khi ông phát biểu trên kênh TF1.

Những lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Macron đặt thời hạn 2 ngày cho ông Lecornu quay lại đàm phán để tìm kiếm một kế hoạch ổn định đất nước. Ông Lecornu từ chức sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích về thành phần nội các được công bố tối 5/10 và trở thành chính phủ tồn tại ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp.

Nước Pháp đang ở một trong những giai đoạn chính trị tồi tệ nhất kể từ khi nền Cộng hòa thứ Năm của nước này được thành lập vào năm 1958. Chỉ trong chưa đầy 2 năm trở lại đây đã có tới 3 vị thủ tướng đệ đơn từ chức và người mới nhất là Thủ tướng Sébastien Lecornu, vừa quyết định từ chức hôm 6/10 chỉ sau một tháng cầm quyền.