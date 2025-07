Áp dụng quy định mới, Đà Nẵng thông báo miễn giấy phép xây dựng cho loạt dự án

Cụ thể, dự án Nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự thuộc Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn (phường Hoà Cường) do Công ty Cổ phần Đầu tư Landcom, làm chủ đầu tư; hạng mục 21 căn nhà ở thuộc dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (phường Sơn Trà) của Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng cung cấp danh mục 23 công trình, dự án thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng nhưng chưa hoàn tất thủ tục; tổng vốn đầu tư của các dự án này lên đến 21.584 tỷ đồng.

Trong danh mục này có những dự án lớn như Khu du lịch biển cao cấp của Công ty Cổ phần MBLand Tonkin; khu du lịch nghỉ dưỡng Qudos Công ty Cổ phần Qudos Hội An; hạng mục căn nhà ở liền kề khu F thuộc Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang.

Ngoài ra, còn có hạng mục Biệt thự BT2-BT19 thuộc Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town của Công ty TNHH Phát triển New Town; chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An của Công ty Cổ phần Regal Group.

Dự án tháp Ven Sông của Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng; chung cư FPT Plaza 4 của Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng; Khu đô thị An Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc của Công ty TNHH Địa ốc Hà An…