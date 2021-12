Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp ở TP Lào Cai

Your browser does not support the audio element.

Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh F0 trong cộng đồng.

Trường THCS Kim Tân, thành phố Lào Cai nơi xuất hiện một số ca F0 chưa rõ nguồn lây (Ảnh: UBND TP Lào Cai).

Để khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, chủ tịch UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo dừng tổ chức dạy học đối với tất cả các trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn các phường Kim Tân, Bắc Cường, Cốc Lếu, Lào Cai từ ngày 6-8/12.