Ảo tưởng 'lạc lối' của giới trẻ Hàn Quốc về các đường dây lừa đảo ở Campuchia

Ngay cả khi được giải cứu, một số thanh niên Hàn Quốc vẫn từ chối hồi hương vì lo ngại bản thân sẽ dính vào vòng lao lý. Ông Jeon lấy ví dụ về một thanh niên được nhóm của ông giải cứu, sau khi trở về Hàn Quốc đã bị truy tố và lĩnh án 3 năm tù vì cố tình lôi kéo 2 người khác tham gia hành vi phạm tội.

Một vấn đề nan giải khác là nhiều thanh niên Hàn Quốc dù được giải cứu khỏi các tổ chức lừa đảo nhưng họ không mang theo bất kỳ tài sản hay giấy tờ tùy thân nào, đặc biệt là hộ chiếu.

“Chi phí quay về Hàn Quốc phải do cá nhân đó trả. Một số trường hợp không thể chi trả thì hiệp hội của chúng tôi sẽ vào cuộc. Một số người từng hứa sẽ hoàn trả chi phí đi lại cho chúng tôi một khi quay về Hàn Quốc, nhưng không phải lúc nào lời hứa trên cũng được thực hiện”, ông Jeon bộc bạch, đồng thời tiết lộ hiệp hội của ông cho tới nay đã trả tổng chi phí hồi hương cho các thanh niên Hàn Quốc được giải cứu “lên tới 400 triệu Won” (gần 7,5 tỷ đồng).