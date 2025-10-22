Áo sẽ đóng cửa trung tâm tiếp nhận người tị nạn Ukraine vào cuối năm nay

Theo tuyên bố của Văn phòng Ủy viên Hội đồng xã hội Thành phố Vienna, trung tâm tiếp nhận cuối cùng dành cho người tị nạn Ukraine ở quận Hietzing, Vienna, sẽ đóng cửa vào cuối năm nay. Cơ sở này đã hoạt động hết công suất trong thời gian dài, với khả năng tiếp nhận hơn 200 người nhưng thường xuyên trong tình trạng quá tải. Kể từ khi mở cửa, trung tâm đã hỗ trợ khoảng 8.900 người tị nạn Ukraine, cung cấp chỗ ở ngắn hạn, bữa ăn, tư vấn, hỗ trợ đăng ký với cảnh sát và sắp xếp di chuyển đến các tiểu bang khác. Chính phủ Áo chi trả trợ cấp chăm sóc ban đầu một lần là 190 euro/mỗi người - một khoản tiền không thay đổi kể từ năm 2022 và chỉ đủ trang trải một phần nhỏ chi phí thực tế.

Người tị nạn Ukraine (Ảnh minh họa - euromaidanpress.com)

Phát biểu trước báo giới, ông Peter Hacker, Ủy viên Hội đồng xã hội Thành phố Vienna cho biết, từ mùa hè, Quỹ xã hội Vienna đã thông báo cho Bộ Nội vụ Áo về kế hoạch đóng cửa cơ sở tiếp nhận cuối cùng dành cho người tị nạn Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ và Cơ quan chăm sóc Liên bang sẽ đưa ra các biện pháp thay thế phù hợp sau khi trung tâm dừng hoạt động. Theo ông Peter Hacker, trung tâm thường xuyên trong tình trạng quá tải người tị nạn Ukraine khiến việc duy trì hoạt động trở nên khó khăn và không bền vững.

Đây không phải lần đầu Áo điều chỉnh chính sách với người tị nạn Ukraine. Trước đó, từ ngày 1/6/2025, Áo đã bãi bỏ bảo hiểm y tế bắt buộc cho những người được bảo vệ tạm thời nếu họ không làm việc hoặc không nhận trợ cấp xã hội. Giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến 12/7, cho phép tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí tạm thời, bao gồm khám bệnh, thuốc men và nha khoa. Sau đó, người tị nạn Ukraine phải tự mua bảo hiểm qua việc làm hoặc tự chi trả. Ngoài ra, các phúc lợi khác như hỗ trợ chăm sóc trẻ em hay gia đình sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 10/2025. Chính quyền Áo đang thúc đẩy các quy định mới để khuyến khích người Ukraine tìm việc, nhằm giảm gánh nặng ngân sách và thúc đẩy hội nhập.

Theo giới phân tích, quyết định đóng cửa trung tâm tiếp nhận người tị nạn Ukraine của Áo không chỉ đánh dấu sự thay đổi trong chính sách nhập cư mà còn đặt ra những lo ngại về số phận của hàng nghìn người Ukraine đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, nhất là trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt đang đến gần và nhu cầu chỗ ở tăng cao./.