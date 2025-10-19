Áo dài Việt Nam lần đầu tỏa sáng trong buổi hòa nhạc quốc tế tại Budapest

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của “Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu” do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu trực thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phát động, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài – biểu tượng của bản sắc và tâm hồn Việt, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới.

Đây là lần đầu tiên một chương trình trình diễn áo dài Việt Nam được lồng ghép trong không gian nghệ thuật hàn lâm của một buổi hòa nhạc của nghệ sỹ quốc tế tại Hungary, đánh dấu bước sáng tạo mới trong cách thức quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè thế giới.

Màn trình diễn áo dài mở đầu buổi hòa nhạc đã gây ấn tượng mạnh với khán giả Hungary và quốc tế. Những trang phục truyền thống, tà áo dài mềm mại, duyên dáng trong ánh đèn sân khấu tạo nên không gian giao thoa độc đáo giữa nghệ thuật châu Âu và văn hóa phương Đông, đồng thời tôn vinh nét đẹp thanh lịch, tinh tế và tự tin của người phụ nữ Việt Nam trong thời hội nhập.