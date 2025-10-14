Antex - dự án Coin của Shark Bình là dự án gì mà khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền

Dự án ‘lùa gà’?
Năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án Antex thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.
Antex được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.
Năm 2021, công nghệ blockchain và tài sản mã hóa bùng nổ, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tham gia vào lĩnh vực này bằng việc thành lập quỹ Next100 Blockchain với quy mô 50 triệu USD và góp mặt ở dự án như EnrEx, NFT Dragon Land...
Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý là 2,5 triệu USD vào dự án Antex (token ANTEX), nơi ông cũng giữ vai trò cố vấn chiến lược. Antex được giới thiệu như hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với kế hoạch xây dựng "stablecoin" (đồng tiền mã hóa giữ giá trị ổn định) VNDT.
Thế nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, token Antex lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động, để lại các nhà đầu tư với những khoản thua lỗ nặng nề.
Tháng 3/2023, Antex bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.
Shark Bình đã ‘trần tình’ gì về dự án Antex?
Sau nhiều năm im ắng, ngày 24-9 vừa qua, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án Antex. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3–5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp" - Shark Bình nói.
Ông Bình cũng thừa nhận: "Trước kia tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số Antex. Tuy nhiên đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".
Lý giải về việc nhắc đến Antex sau thời gian dài, ông Bình cho rằng mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị.
Lùm xùm này càng tăng cao khi Shark Bình thẳng thắn cảnh báo: "Đừng đắm đuối vào Blockchain, Fintech, đồng coin,...". Việc này khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" bởi trước đây, vị "cá mập" từng tham gia đầu tư phát triển dự án tài sản số Antex.
Ngày 26-9, Shark Bình livestream giao lưu trên fanpage cá nhân về chủ đề: "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro". Trong buổi phát sóng trực tiếp này, Chủ tịch NextTech chia sẻ quan điểm, nhận định về thị trường tài sản số.
Mặc dù thừa nhận bản thân không có kiến thức chuyên sâu về công nghệ blockchain nhưng ông vẫn giữ quan điểm blockchain chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống, mà chỉ giống như một "cuộc chơi" do các nước lớn tạo ra.
Sau đó, khi một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính Chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập Antex, hưởng lợi tài chính, không hề thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án, nhưng lại nói "bản thân bị lừa".
Bài viết ẩn danh dài trên Facebook "Hội Tuesday. danglonbank.vn", tiết lộ Shark Bình chính là nhà đầu tư trực tiếp 2,5 triệu USD vào Antex, đồng thời giữ "chìa khóa ví" và đưa kế toán trưởng NextTech vào vị trí CFO để kiểm soát toàn bộ tài chính dự án.
Người viết phủ nhận cáo buộc thao túng giá token và tố ngược ông Bình mới là người chỉ đạo việc xả token ngay sau khi list (niêm yết) sàn OKEX. Bài viết cũng đặt câu hỏi về số phận khoản 2,5 triệu USD đầu tư ban đầu.
Cuối cùng, người này khẳng định đã có bằng chứng và yêu cầu Shark Bình minh bạch tài chính.
Ngay sau đó, trên Facebook cá nhân có tích xanh, ông Bình đăng tải hai bài viết phản hồi sau khi xuất hiện một bài viết ẩn danh cáo buộc ông.
Ông Bình khẳng định mục đích của ông là "lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua" ra ánh sáng, thậm chí ông muốn người đả kích ông trong bóng tối ra livestream cùng để làm rõ câu chuyện.
Shark Bình chỉ ra người đứng sau vụ việc là "LVL (aka LL)", một cựu nhân viên kỹ thuật từng được ông giúp đỡ nhiều lần. Theo Shark, khi đầu tư vào Antex, ông đã "sai lầm" khi giao cho người này vị trí CTO (Giám đốc kỹ thuật), qua đó nắm giữ mọi thứ, từ Key, Code, ví Blockchain...
Ông còn cáo buộc người này đứng sau các sự việc như "Backdoor vào kho Token của Dev, Rug-pull "úp bô" lên các nhà đầu tư, ví Blockchain bị hack...
Shark Bình cho rằng các cổ đông khác không có hiểu biết sâu về kỹ thuật và đã bị "phản bội và rồi hắn biến mất". Hiện, các cổ đông đã thu thập bằng chứng và làm việc với cơ quan chức năng nhưng không được xử lý vì crypto chưa được pháp luật công nhận, dấu vết điện tử bị xóa hoặc không rõ ràng, và tính ẩn danh của các ví crypto.
Ông Nguyễn Hoà Bình nhận định các thông tin ẩn danh là "hoàn toàn một chiều" và cho rằng người đăng bài "rất có thể chính là Tech Team ẩn danh đứng sau toàn bộ sự cố về Coin Antex đó".
Tiếp sau đó, hai bên liên tục đấu tố qua lại.
Dòng tiền Antex đã đi đâu?
Trên thực tế, việc theo dấu dòng tiền của dự án Antex không quá khó, bởi công nghệ blockchain cho phép việc truy xuất nguồn gốc chính xác và không thể che giấu.
Một đơn vị phân tích độc lập có tên 52Hz Database đã công bố một báo cáo chi tiết về dòng tiền của Antex.
Đơn vị thực hiện báo cáo, 52Hz Database, tự giới thiệu là một nhóm chuyên về điều tra và truy vết dữ liệu Onchain (dữ liệu trên chuỗi khối). Hỗ trợ cho cuộc điều tra này là Hashwei Foundation, một dự án công nghệ hoạt động trong lĩnh vực Web3, blockchain và dữ liệu.
Hashwei Foundation là một trong những đội thi đã lọt vào vòng chung kết của VietChain Talents 2025, một cuộc thi về công nghệ blockchain và tài sản số.
52Hz Database và Hashwei Foundation là các tổ chức độc lập. Cuộc điều tra của họ mang tính độc lập và các kết quả công bố chưa được kiểm chứng, không có giá trị thay thế cho bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Phía ông Nguyễn Hòa Bình lúc đó chưa đưa ra phản hồi chính thức về báo cáo này.
Dưới đây là những nội dung chính được 52Hz Database công bố:
Đầu tiên là nghi vấn về số tiền huy động. Antex công bố huy động được 4,5 triệu USD, nhưng phân tích của 52Hz Database cho thấy, tổng số tiền thực tế chảy vào các ví chính của dự án chỉ khoảng 4 triệu USD.
Cụ thể, báo cáo cho biết một địa chỉ ví được xác định ("0x...6C3") đã nhận về tổng giá trị khoảng 4 triệu USD, bao gồm 2.375.041 BUSD, 1.500.000 USDT và khoảng 181.000 BNB.
Một ví khác mang tên dự án, được xác định là "Antex Deployer", đã nhận 500.000 USDT. 52Hz Database cho rằng số tiền này sau đó đã được dùng để cung cấp thanh khoản ban đầu cho cặp giao dịch ANTEX/BUSD trên sàn phi tập trung.
Từ đó, đơn vị này đặt ra giả thuyết rằng con số 4,5 triệu USD có thể đã được dự án làm tròn lên cho mục đích truyền thông, marketing.
Quan trọng hơn, báo cáo xác định được một địa chỉ ví mà họ cho rằng có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình. Cơ sở của nhận định này là ví đó đã thực hiện nạp tiền lên sàn Binance, một hành động thường yêu cầu chủ ví phải xác minh danh tính.
Theo báo cáo, chiếc ví này đã nhận tổng cộng 3,66 triệu USD trực tiếp từ ví huy động vốn của dự án.
Báo cáo cũng mô tả một hoạt động bị cho là bán tháo token ra thị trường của Antex. Thay vì bán một lượng lớn token từ một ví duy nhất, số tiền này được chia nhỏ và phân tán qua một mạng lưới gần 900 ví phụ.
Từ các ví này, token Antex được bán dần ra thị trường trong khoảng 43 ngày sau khi niêm yết. Cách làm này, theo các nhà phân tích, có thể nhằm mục đích tránh gây biến động giá đột ngột và che giấu hành vi bán tháo của đội ngũ sáng lập.
Một dấu hiệu đáng ngờ khác được chỉ ra là hành vi "rút thanh khoản". Vào ngày 31/12/2021, hơn nửa triệu USD đã bị rút khỏi thanh khoản của Antex trên sàn phi tập trung. Trong thế giới tiền số, việc rút thanh khoản đột ngột thường được xem là một hành động nguy hiểm, có thể khiến giá token sụp đổ.
Cần lưu ý, tất cả các thông tin và nhận định trên đều đến từ báo cáo của 52Hz Database và cần được xem xét một cách cẩn trọng.