Antex - dự án Coin của Shark Bình là dự án gì mà khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền

Dự án ‘lùa gà’?

Năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án Antex thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Antex được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Năm 2021, công nghệ blockchain và tài sản mã hóa bùng nổ, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tham gia vào lĩnh vực này bằng việc thành lập quỹ Next100 Blockchain với quy mô 50 triệu USD và góp mặt ở dự án như EnrEx, NFT Dragon Land...

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý là 2,5 triệu USD vào dự án Antex (token ANTEX), nơi ông cũng giữ vai trò cố vấn chiến lược. Antex được giới thiệu như hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với kế hoạch xây dựng "stablecoin" (đồng tiền mã hóa giữ giá trị ổn định) VNDT.

Thế nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, token Antex lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động, để lại các nhà đầu tư với những khoản thua lỗ nặng nề.

Tháng 3/2023, Antex bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.

Shark Bình đã ‘trần tình’ gì về dự án Antex?

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24-9 vừa qua, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án Antex. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3–5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp" - Shark Bình nói.

Ông Bình cũng thừa nhận: "Trước kia tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số Antex. Tuy nhiên đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".