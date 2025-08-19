ẢNH-VIDEO: Thượng đỉnh giữa ông Trump, ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu

Ngày 18-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu, nhằm mục đích tìm kiếm lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này gồm có: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Cuộc gặp được đánh giá là rất tốt, cùng cam kết đầy hứa hẹn sẽ đưa lãnh đạo Ukraine cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bàn đàm phán trực tiếp.