ẢNH-VIDEO: Thượng đỉnh giữa ông Trump, ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu

19/08/2025 07:59

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu với kết quả đầy hứa hẹn cho xung đột Nga-Ukraine.

Ngày 18-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu, nhằm mục đích tìm kiếm lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này gồm có: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Cuộc gặp được đánh giá là rất tốt, cùng cam kết đầy hứa hẹn sẽ đưa lãnh đạo Ukraine cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bàn đàm phán trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng ngày 18-8. Nguồn: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18-8. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18-8. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải), người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số quan chức Mỹ, Ukraine họp tại phòng Bầu dục ngày 18-8. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh cùng lãnh đạo Ukraine và các nước châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh ngày 18-8. Ảnh: Ursula von der Leyen/X
Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh cùng lãnh đạo Ukraine và các nước châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh ngày 18-8. Nguồn: RT
Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm cùng và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo từ châu Âu ngày 18-8. Ảnh: CNP/Keystone Press Agency
Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm cùng và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo từ châu Âu ngày 18-8. Ảnh: CNP/Keystone Press Agency
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) hội đàm cùng và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo từ châu Âu ngày 18-8. Ảnh: WHITE HOUSE
"Chúng ta đã có một Hội nghị thượng đỉnh NATO tuyệt vời. Chúng ta cũng đã đạt được thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước đến nay. Và bây giờ, chúng ta có mặt ở đây để cùng làm việc với các bạn nhằm đạt được một hòa bình lâu dài cho Ukraine. Ngừng việc giết chóc. Đây thực sự là lợi ích chung của chúng ta"
“Chúng ta đã có một Hội nghị thượng đỉnh NATO tuyệt vời. Chúng ta cũng đã đạt được thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước đến nay. Và bây giờ, chúng ta có mặt ở đây để cùng làm việc với các bạn nhằm đạt được một hòa bình lâu dài cho Ukraine. Ngừng việc giết chóc. Đây thực sự là lợi ích chung của chúng ta" - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: WHITE HOUSE
"Cảm ơn Ngài Tổng thống đã tổ chức cuộc họp này và vì cam kết của Ngài. Mọi người quanh bàn đều ủng hộ hòa bình. Chính vì lý do này mà ý tưởng về một cuộc gặp ba bên trở nên rất quan trọng, bởi đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề"
“Cảm ơn Ngài Tổng thống đã tổ chức cuộc họp này và vì cam kết của Ngài. Mọi người quanh bàn đều ủng hộ hòa bình. Chính vì lý do này mà ý tưởng về một cuộc gặp ba bên trở nên rất quan trọng, bởi đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề" - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: WHITE HOUSE
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ các lãnh đạo từ châu Âu trước thềm hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Volodymyr Zelensky/TELEGRAM
