Ánh Tuyết thẫn thờ nhìn nước ngập lênh láng nhà, Tiểu Vy xót xa mưa lũ ở miền Trung

Nhà Ánh Tuyết gần chợ Bà Lê ở phường Hội An Đông (phường Cẩm Châu cũ), Đà Nẵng. Do ở địa thế cao, bà chủ quan cho rằng nước sẽ không ngập đến mức tràn vào nhà nhưng vẫn tranh thủ kê cao đồ đạc 2 ngày trước.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Ánh Tuyết chật vật, bị động trong lũ dù đã chuẩn bị trước. Mấy ngày nay, nữ ca sĩ gần như không ngủ.

Không ngờ sau một đêm, nước ngập lênh láng ngôi nhà, thậm chí cao hơn 60cm so với năm 2020. Vợ chồng nữ danh ca vất vả đưa chú heo nặng 309kg đến nơi cao hơn, 14 con chó lên lầu, sau đó tranh thủ kê cao 5 cái tủ lạnh và 1 cái ghế mát-xa.

"Việc nước dâng cao khiến tôi kiệt sức xoay xở. Mấy hôm nay, tôi gần như không ngủ, ngày nào cũng nghe ngóng tin tức về mực nước từ báo đài. Dù vậy, tôi tự nhủ mình vẫn ổn, não lòng khi nghĩ đến bà con vùng thấp hơn sẽ ra sao đây", bà nói với phóng viên.

Ánh Tuyết cũng lo lắng sức khỏe của bản thân. Tuần trước, bà bị tai biến lần 2, đến nay tình trạng tạm ổn dù sáng nay ngủ dậy vẫn bị chảy máu cam. Ca sĩ định khi nước rút sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi kiểm tra sức khỏe ngay.