Anh từ bỏ UAV tấn công do thiếu nguồn cung cấp titan của Nga

Theo Avia.pro, bất chấp lời hứa về phát triển khái niệm Máy bay chiến đấu hạng nhẹ chi phí thấp (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft - LANCA), Vương quốc Anh cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ việc chế tạo máy bay không người lái (UAV) siêu thanh Mosquito. Giải thích cho quyết định này là việc thiếu nguồn cung cấp titan từ Nga, do hậu quả của các lệnh trừng phạt của phương Tây, dự án này hóa ra cực kỳ tốn kém và do đó không hiệu quả.

Cho đến nay, máy bay không người lái Mosquito được coi là một trong những sản phẩm tiến bộ nhất trong dự án LANCA, tuy nhiên, Không quân Hoàng gia Anh đã quyết định loại bỏ máy bay chiến đấu không người lái đầy hứa hẹn này dựa trên kết quả thử nghiệm cho thấy UAV này dễ bị tổn thương và khá đắt tiền.