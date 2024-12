Anh Tú Atus có 1 hành động không ai ngờ, xác nhận Negav trở lại concert Anh Trai Say Hi?

1 cử chỉ nhẹ nhàng của Anh Tú trước câu hỏi của fan bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Buổi diễu hành thu hút sự hưởng ứng của rất nhiều người tại Hà Nội, được "giang cư mận" dõi theo từng chút một đã chứng minh sức hút cực khủng của Anh Trai Say Hi trong lòng công chúng. Những ngày qua, netizen theo dõi nhất cử nhất động liên quan đến dàn anh trai và còn săn đón, điểm danh từng người một tại sân bay. Một trong những nhân vật thu hút sự chú ý chính là Negav. Bởi lẽ sau khi vắng mặt trong ngày 2 concert tại TP.HCM, netizen soi được nhiều "tín hiệu" nam rapper sẽ tái xuất trong 2 ngày diễn ra concert ở Hà Nội. Và mới đây nhất, hành động của Anh Tú Atus gây "bão" mạng xã hội, khiến netizen càng có thêm cơ sở cho rằng Negav sẽ tái xuất. Cụ thể, trong lúc Anh Tú đang kêu gọi mọi người chờ đón concert thì một người hâm mộ đã hỏi: "Anh ơi đầy đủ không anh?". Nam ca sĩ không trực tiếp "spoil" bằng lời nói mà có hành động là gật đầu như một lời ngầm xác nhận các tiết mục sắp tới sẽ rất đầy đủ, trọn vẹn. Không chỉ thế, sau hành động gật đầu này, Anh Tú có vẻ ngại ngùng, bối rối và còn dặn dò mọi người giữ bí mật. Bởi lẽ, "đầy đủ" trong câu hỏi của fan chính là việc có sự xuất hiện của 30 anh trai, trong đó có cả Negav. Your browser does not support the video tag.

Clip: Anh Tú ngầm xác nhận concert tại Hà Nội sẽ đầy đủ 30 anh trai sau sự vắng mặt của Negav ở ngày 2 tại TP.HCM



Cái gật đầu của Anh Tú đang được chia sẻ trên mạng xã hội, là cơ sở cho rằng Negav sắp tái xuất Trước thềm concert, cư dân mạng cũng đã soi được loạt hint liên quan đến Negav. Trước Anh Tú thì Isaac tiết lộ đêm diễn sắp tới sẽ có đầy đủ 30 anh em, biên đạo Lan Nhi cũng ngầm cho biết nam rapper sắp trở lại... Ngoài ra, FC của Negav cũng đã rục rịch có nhiều hoạt động như xe foodtruck, set quà check-in, biển quảng cáo billboard... để chào mừng anh tái xuất. Một chi tiết quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, Negav đã có mặt tại Hà Nội, ở cùng khách sạn với dàn Anh Trai Say Hi.

Isaac cũng tiết lộ đã giữ lời hứa mang 30 anh trai về, đồng nghĩa với việc có cả Negav

FC của Negav cũng đã chuẩn bị hoạt động hưởng ứng ở sân Mỹ Đình

Cách đây ít hôm, Negav được cho là đã đi mua sắm quần áo với Pháp Kiều

Hình ảnh nghi vấn là Negav xuất hiện ở khách sạn nơi các anh trai lưu trú Đêm 3 concert Anh Trai Say Hi sẽ diễn ra vào ngày 7/12, địa điểm chính là ở SVĐ Mỹ Đình. Khi sự quan tâm của khán giả dành cho chương trình ngày càng tăng, NSX Anh Trai Say Hi cũng chính thức xác nhận sẽ tổ chức concert thứ 4 tại Hà Nội vào ngày 9/12. Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Anh là 1 trong những thành viên của tổ độ Gerdnang cùng với HIEUTHUHAI. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên "Oggy" - một nhân vật trong phim hoạt hình. Về nghệ danh Negav, anh từng cho biết bản thân mê game và có một loại vũ khí đặc biệt tên là "Negev". Sau đó, Negav đã đổi chữ "e" thành chữ "a" để làm nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật. Negav được đông đảo khán giả biết tới hơn sau khi tham gia chương trình Hành trình rực rỡ. Sự tếu táo pha trò vui nhộn, hài hước trong gameshow cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm... đã khiến rapper sinh năm 2001 để lại những dấu ấn đặc biệt. Biệt danh "út khờ" hay "mầm non giải trí mới" của Negav cũng xuất hiện sau khi góp mặt trong gameshow này. Trước đó, rapper gen Z đã "bỏ túi" những ca khúc hot khi kết hợp với một số nghệ sĩ tên tuổi.

