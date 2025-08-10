Ảnh: Trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước

Nước lũ từ đầu nguồn tràn về đã gây ngập nhiều khu dân cư, trong đó có khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Trong khi đó, nước lũ sông Cầu đã trên báo động 3, vượt đỉnh lũ năm 2024. Tỉnh Thái Nguyên đang xem xét, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ﻿ có mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực bị ngập sâu trong đó có khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên (TP. Thái Nguyên cũ). Cùng với đó, lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã làm các sông chảy trên địa bàn tỉnh dâng cao, trong đó sông Cầu ﻿ đã trên báo động 3, vượt đỉnh lũ năm 2024. Ảnh: Việt Hùng Để ứng phó với mưa bão, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên ﻿ đã phân công các đồng chí Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 65 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực trực tiếp nắm địa bàn, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Việt Hùng Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng: Xem xét tình hình thực tế để ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, để xử lý khẩn cấp công tác ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn. Ảnh: Việt Hùng Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay lũ trên sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bẩy đã đạt đỉnh. Lúc 3h ngày 8/10, đỉnh lũ đạt mức 29.9m, trên mức lịch sử năm 2024 (28.81m), vượt 1,09m. Ảnh: Việt Hùng Theo dự báo, trong 12h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy sẽ xuống chậm và ở trên mức báo động 3 là 1,8m. Tại trạm thủy văn Chã, lũ đạt đỉnh và có khả năng cao hơn mức đỉnh lũ lịch sử năm 1971 vào đêm 8/10/2025.

﻿Ảnh: Việt Hùng Theo cảnh báo, nhiều khu vực trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối, các xã, phường có nguy cơ ngập sâu. Ví như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Bắc Kạn, Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, Nghĩa Tá, yên Phong, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hoà. Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương; nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực tế tại tuyến đê sông Cầu Trong tổng số 38 tuyến đường tỉnh, hiện có 10 tuyến bị chia cắt, cô lập; ngành giao thông, xây dựng đang khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, khắc phục tạm để thông tuyến sớm nhất. Ảnh: Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên bà con tại nơi sơ tán. Nước lũ tràn vào nhà, người dân Thái Nguyên di chuyển đồ đạc đến nơi cao hơn để hạn chế thiệt hại. Ảnh: Việt Hùng

﻿Nhiều khu vực dân cư tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu. Video: Việt Hùng