Anh thử nghiệm thành công stent tự tiêu điều trị tắc nghẽn động mạch

Bệnh viện Newcastle đã thực hiện thủ thuật nong động mạch cho một bệnh nhân mắc bệnh động mạch ngoại biên bằng bóng và đặt stent để giữ mạch máu luôn mở, do bác sĩ James McCaslin thực hiện. Ảnh: Daily Mail

Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Freeman ở thành phố Newcastle, các bác sĩ đã sử dụng loại stent thế hệ mới làm từ vật liệu có thể tự tiêu trong cơ thể. Thiết bị được dùng để giữ cho động mạch ở chân của bệnh nhân luôn thông thoáng sau khi được nong bằng bóng.

Bệnh nhân là ông Stephen Laurie, 60 tuổi, sống tại thị trấn Cramlington, Northumberland. Ông từng đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ chân do bệnh động mạch ngoại biên nặng.

"Ca thủ thuật diễn ra rất nhanh, tôi có thể đi lại chỉ vài giờ sau đó và hiện hoàn toàn không còn đau. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại làm việc sau một tuần" - ông Laurie chia sẻ.

Theo bác sĩ James McCaslin, chuyên gia phẫu thuật mạch máu trực tiếp thực hiện ca can thiệp, loại stent mới này hoạt động tương tự chỉ khâu tự tiêu trong y học.

"Thiết bị sẽ tự phân rã trong cơ thể sau khoảng 2 năm và biến mất hoàn toàn sau 3 năm. Điều này giúp mạch máu duy trì sự lưu thông tự nhiên, đồng thời giảm nguy cơ tái tắc và biến chứng lâu dài" - bác sĩ James cho biết.

Hiện tại, bệnh động mạch ngoại biên là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở người cao tuổi tại Anh. Khoảng 20% người trên 60 tuổi mắc bệnh ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là những người bị tiểu đường, béo phì hoặc hút thuốc lá lâu năm.

Khi động mạch bị tắc do mảng bám, máu không thể lưu thông xuống chân và bàn chân, gây đau đớn, loét khó lành, thậm chí dẫn đến hoại tử và cắt cụt chi.

Loại stent tự tiêu được phát triển bởi tập đoàn y tế Abbott (Mỹ) với tên thương mại Esprit BTK, được xem là giải pháp đột phá trong điều trị bệnh lý này. Không chỉ giúp duy trì dòng máu ổn định, thiết bị còn hoàn toàn biến mất sau thời gian điều trị, giúp cơ thể trở lại trạng thái tự nhiên.

Ông Jonathan Wood - Giám đốc khu vực Abbott Vascular Bắc Âu - cho biết: "E﻿sprit BTK là sự kết hợp giữa khả năng nâng đỡ mạch máu, điều trị bằng thuốc tại chỗ và vật liệu sinh học tự tiêu. Với 9/10 bệnh nhân không cần tái can thiệp, đây là bước tiến quan trọng trong y học mạch máu".

Sau thành công của ca đầu tiên, thiết bị stent tự tiêu sẽ tiếp tục được triển khai tại các bệnh viện lớn khác ở Anh và hy vọng sẽ được áp dụng ở nhiều quốc gia. Các chuyên gia kỳ vọng công nghệ này sẽ thay đổi cách điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh động mạch ngoại biên trong những năm tới.

Nhật Minh (theo Daily Mail)