Anh thợ sơn là F0 giúp vợ bầu 'đánh bại' Covid-19 với 12 ngày điều trị tại nhà

Do vợ mang thai nên anh Tuấn lo lắng, không để chị uống thuốc hạ sốt. Anh chăm sóc vợ bằng cách chườm khăn lạnh và lau mát giảm nhiệt. “Sau đó, tôi tìm hiểu thấy phụ nữ mang thai 34 tuần có thể uống hạ sốt nên tôi lấy cho vợ uống”.

Họ vẫn chỉ nghĩ chị bị cảm cúm thông thường bởi chiều đó chị Thảo tắm muộn. Sang ngày 5/9, khi cơn sốt vừa dứt, chị Thảo chuyển sang ho. Đến sáng 6/9, cơn ho không dứt, họ lờ mờ nghĩ đến việc có thể đã mắc Covid-19. Lúc này, ở nhiều dãy trọ xung quanh nơi họ sống cũng đã xuất hiện không ít ca F0. Hai vợ chồng đến một phòng khám tư để thực hiện test nhanh. Kết quả cả 2 người dương tính với SARS-CoV-2 khiến anh Tuấn như chết lặng. “Tôi vô cùng lo lắng. Bản thân mình mắc sẽ cố để vượt qua nhưng nhìn sang vợ, với cái thai đã ở tuần 34, tôi không thể bình tĩnh”, anh nói. Bác sĩ phòng khám tư vấn cho vợ chồng anh liên hệ với y tế để được nhập viện. Nhưng do quá tải nên mọi cố gắng kết nối của anh đều không có kết quả. Tối đó, nhìn vợ ngủ say bên cạnh, anh Tuấn càng lo thắt lòng. Anh nhắm mắt nhưng không thể ngủ nổi. Vợ anh sức khỏe yếu, gầy gò (chỉ nặng 39kg) nên khi chị mang bầu, anh rất lo ngại. Hiện, chị lại mắc Covid-19 – nhiều nguy cơ. Cứ như vậy, anh thức trắng đêm. Sáng 7/9, người đàn ông sinh năm 1992 chuẩn bị đồ đạc. Xác định có thể vợ sẽ sinh trong viện nên anh chuẩn bị hết đồ sơ sinh cho mẹ và bé. Sau đó, anh chở vợ vào viện. “Trong nỗi lo lắng, tôi chở vợ đến 5, 6 bệnh viện. Quá trình đi, cả 2 vợ chồng cố gắng không tiếp xúc ai. Lúc đến cổng viện, chúng tôi chỉ đứng từ xa hỏi bảo vệ. Họ không cho nhập viện, tôi lại đưa vợ đến nơi khác. Cứ như thế, suốt 2 tiếng, không có kết quả, chúng tôi phải quay về”. Khi được một người quen là bác sĩ động viên rằng vợ anh triệu chứng nhẹ và bệnh viện quá tải, hai vợ chồng có thể cách ly, điều trị tại nhà, anh Tuấn mới an tâm hơn. Anh cũng được khuyến cáo, điều quan trọng nhất là phải theo dõi diễn biến sức khỏe. “3 ngày đầu tiên sau khi biết tin dương tính là những ngày then chốt. Ngày đầu mới nhận tin, dù sốc, hoang mang nhưng tôi phải bình tĩnh. Ngày 2, tôi tìm cách để giải quyết vấn đề. Tôi gọi điện khắp nơi và đến nhiều viện để cho vợ nhập viện. Khi không thể vào viện, chúng tôi xác định ở nhà điều trị. Ngày thứ 3, chúng tôi chuẩn bị cho cuộc chiến bằng cách đọc rất nhiều tài liệu, hỏi nhiều người để rút ra kiến thức cần thiết. Khi có kiến thức, hiểu biết, nỗi lo sợ mới phai dần”, anh nói. Hành trình chống lại Covid-19 để con được chào đời Anh Tuấn nói, điều anh chú trọng chính là chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tinh thần thoải mái và vận động thường xuyên. Sau khi hết sốt, chị Thảo chuyển sang bị đau họng và ho dai dẳng. Sau đó, chị tiếp tục có dấu hiệu bị mất khứu giác. Triệu chứng này kéo dài trong 9, 10 ngày. Do mất khứu giác, người mệt mỏi nên chị ăn không ngon. Lúc này, anh Tuấn phải tìm mọi cách để động viên vợ. May mắn đối diện phòng trọ của họ là phòng trọ của mẹ vợ. Hàng ngày, bà nấu ăn, sau đó mang sang để trước cửa phòng trọ cho các con. Theo khuyến cáo của bác sĩ, họ uống tối thiểu 2 lít nước/ngày. “Hôm nào uống thiếu nước, tôi cảm thấy cơ thể mệt hơn”, anh khẳng định.

Chị Nguyễn Thị Thảo và con trai

Do giãn cách, không thể ra ngoài, anh nhờ người lân cận mua đồ. “Vợ mang bầu thèm ăn bánh trái, đồ ngọt nhưng không thể ra ngoài để mua. Tôi xoay đủ cách để đảm bảo sữa bầu, các thức ăn cần thiết cho mẹ và thai nhi phát triển”, anh kể.



Buổi sáng, họ xông và súc miệng, rồi dành thời gian tập thể dục, vận động. Anh cố gắng nấu ăn, giặt giũ… để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Anh cũng không cho vợ đọc các tin tức tiêu cực liên quan đến Covid-19 để tinh thần thoải mái, lạc quan.



Anh Tuấn cũng thường xuyên dọn vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa, khu vực phòng vệ sinh.



Nếu như vợ xuất hiện nhiều triệu chứng rõ rệt, anh Tuấn lại chỉ sốt nhẹ và cơ thể mệt mỏi. “Đặc biệt có những hôm, cổ họng tôi đau nhức khi ăn, uống cảm giác như có kim đâm trong cổ. Nhưng do quá lo và chăm sóc vợ nên tôi cũng không quá để tâm đến triệu chứng của mình”, anh nói.



Sau 6 ngày từ khi biết kết quả, 2 vợ chồng cảm thấy sức khỏe tốt hơn. Họ không còn đau họng, chỉ ho nhẹ. Tuy nhiên đến ngày 14, cơn mệt mỏi lại quay trở lại. Anh Tuấn còn bị mất ngủ. Đến ngày 16, họ tự mua bộ kit test nhanh và có kết quả âm tính. Dù vậy, do hội chứng “hậu Covid”, họ vẫn cảm thấy mệt mỏi.



Ngày 21/8, chị Thảo xuất hiện những cơn đau bụng. Do là con đầu lòng, nên các triệu chứng khác lạ đều khiến hai vợ chồng lo lắng. Anh Tuấn liên hệ và chụp hình ảnh xét nghiệm âm tính gửi phòng khám để được đăng ký đến khám. Đến phòng siêu âm, họ thở phào khi được bác sĩ trấn an thai nhi ở tuần 37, phát triển bình thường, nước ối đầy đủ.