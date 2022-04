Ảnh: Thi mèo đẹp tại Hà Nội

một giờ trước Du lịch online

Sáng ngày 17/4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2022 (hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương) được tổ chức vào ngày 18/3 âm lịch hàng năm.