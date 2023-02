'Anh Thanh Niên' HuyR và cách vượt qua bế tắc trong cuộc sống

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc đã được chắp bút cách đây 3 năm. “Huy nghĩ không phải tình yêu nào cũng đẹp và không phải khi yêu ai cũng thật lòng. Nhiều người đang trong mối quan hệ nhưng vẫn 'gian gian díu díu mập mờ' đấy thôi. Ca khúc này chính là một cách nhẹ nhàng, hài hước nhưng vẫn mang thông điệp nhắc nhở nên nghiêm túc trong tình yêu", HuyR tâm sự.



MV được quay vỏn vẹn trong vòng 12 tiếng dokinh phí thật sự eo hẹp. "Cả năm vừa qua Huy ít nhận show. Đến cuối 2022 được đi hát một vài chương trình…thế là tiền cát xê bao nhiêu đổ hết vào MV này. Nếu để so sánh với loạt MV tiền tỷ ngoài thị trường thì chắc chào thua nhưng về chất lượng và âm nhạc thì Huy hoàn toàn tin tưởng và an tâm vào ekip của mình”, HuyR chia sẻ về sản phẩm comeback lần này.