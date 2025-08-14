Anh Thái Khắc Thành nộp đơn kháng cáo vụ nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Thành cho rằng kết luận của bản án sơ thẩm không phù hợp với tình tiết khách quan và có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Cuối chiều 13-8, sau khi được tại ngoại về quê nhà, anh Thành cho biết: “Mong muốn phiên tòa phúc thẩm sắp tới được hưởng mức án nhẹ nhất để được ở với mẹ với vợ và ba con còn nhỏ tại Nghệ An”.