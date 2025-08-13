Anh Tây kể kỷ niệm phượt xuyên Việt, cứ cởi khẩu trang là người khác 'giật mình'

Anh Mihai từng đặt chân đến cả 34/34 tỉnh, thành của Việt Nam (50/64 tỉnh, thành trước khi sáp nhập). Anh đã vượt đèo Hải Vân tới 20 lần, gần như “thuộc lòng” cung đường ven biển từ Quy Nhơn đến Phan Thiết, chinh phục 3 trong 4 “tứ đại đỉnh đèo” và khám phá hàng loạt hòn đảo nổi tiếng như Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn,…

“Tôi đã đi hơn 25.000km, trên khắp đất nước Việt Nam bằng xe máy (không tính quãng đường di chuyển trong thành phố),” anh Mihai chia sẻ với PV VietNamNet.

"Thành tích đi du lịch" của Mihai được nhiều người ngưỡng mộ

Chàng trai Tây nói tiếng Việt như người bản xứ

Mihai kể, thuở nhỏ anh thường được nghe những câu chuyện thú vị về Việt Nam từ người bác — một nhà ngoại giao, dịch giả, từng là Đại sứ Romania tại Việt Nam. Cậu bé Mihai khi ấy say mê những cuốn sách, bộ phim về lịch sử của đất nước Đông Nam Á nhỏ bé nhưng kiên cường này.

“Tôi quyết tâm xin học bổng để sang Việt Nam du học. Năm 2008, tôi tới Hà Nội. Sau một năm học tiếng Việt, tôi theo học ngành thiết kế đồ họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Tôi đã sống ở Hà Nội suốt 14 năm, trước khi chuyển vào TPHCM. Yêu thích nghề giáo viên nên tôi cũng học thêm về sư phạm rồi gắn bó với công việc dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam,” anh kể.