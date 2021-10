'Anh Ơi Ở Lại' bị chế phiên bản 'Vietlish, Engmese' hài vô đối

Tối 9/10, trên Facebook,Chi Pu livestream trò chuyện với khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Nhớ mọi người quá, trò chuyện xíu không".

Chi Pu gây tranh cãi khi nói tiếng Anh

Từ nước Mỹ, giọng ca Anh Ơi Ở Lại có những chia sẻ xung quanh cuộc sống mới. Cô cũng tâm sự về những tin đồn xuất hiện thời gian vừa qua.