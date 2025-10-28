Ảnh: Nước lũ cuồn cuộn đổ về, tuyến đường ven sông Hàn bị chia cắt. Cứu hộ hàng trăm hộ ở phường trung tâm Đà Nẵng

Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về sông Hàn, mực nước sông ở mức 2,46m và dự báo tiếp tục dâng lên vượt mức BĐ3. Tuyến đường ven sông bị chia cắt, một số đường trong khu dân cư ngập lụt cục bộ do tràn hồ điều tiết.

Chiều tối 28/10, khu vực trung tâm Đà Nẵng ﻿ vẫn có mưa vừa đến mưa to. Trên sông Cẩm Lệ - sông Hàn, dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về, đục ngầu. Mực nước sông dâng nhanh, ngấp nghé mép sông. Ảnh: Giang Thanh Đường Thăng Long đoạn dưới chân cầu Cẩm Lệ cũng ngập sâu do nước sông tràn lên bờ. Từ sáng sớm nay, UBND phường Cẩm Lệ đã cấm người dân lưu thông qua khu vực này để đề phòng nguy hiểm. Tuyến đường Thăng Long ven sông Cẩm Lệ ngập sâu ở khu vực dưới gầm Cầu Đỏ. Đây là khu vực thường xuyên bị ngập khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Từ nhiều ngày nay, lực lượng chức năng đã chốt chặn, giăng dây cảnh báo người dân không lưu thông. Rào chắn, dây cảnh báo được bố trí ở 2 đầu đường. Lực lượng công an, dân phòng liên tục túc trực để nhắc nhở người dân. Người dân lưu thông trên tuyến đường Ông Ích Đường (phường Cẩm Lệ) cũng được lực lượng chức năng điều hướng đi thẳng lên cầu thay vì được rẽ vào kiệt 200 Ông Ích Đường để tránh các tuyến đường ngập lụt. Gần 400m đường ngập trong biển nước. Được biết, tuyến đường Thăng Long nối dài với Túy Loan là tuyến đường di chuyển về trung tâm thành phố của người dân các khu vực Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây (cũ), xã Hòa Vang, xã Bà Nà... Nước qua khu vực này chảy rất xiết nên lực lượng chức năng nghiêm cấm người dân sử dụng thuyền, xuồng để di chuyển. Cũng do mực nước sông dâng cao, nước từ khu vực hồ điều tiết tràn ngược vào đường Trần Quý Hai - Trần Văn Lan (phường Cẩm Lệ) gây ngập lụt cục bộ vào giờ tan tầm. Người dân và học sinh lội bì bõm trong nước ngập để về nhà. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, nước lũ trên sông Hàn đang lên. Mực nước lúc 13h trên sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 2,46m. Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên BĐ3 khoảng 0,2m. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn khả năng lên trở lại. Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Trong ngày hôm nay, hàng chục lượt ca nô vượt nước lũ, cứu hộ hàng trăm hộ dân ở phường trung tâm Đà Nẵng khỏi khu vực ngập sâu, nguy hiểm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) và các vùng lân cận bị ngập sâu﻿, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Đến chiều 28/10, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực hỗ trợ các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn. Theo báo cáo, tại tổ dân phố Tây An (xã Hòa Châu cũ) có 182 hộ với 674 nhân khẩu bị ngập từ 30–50cm; khu vực Đông Hòa có 156 hộ bị ngập, có nơi nước đã dâng lên mặt đường khoảng 50cm; tổ dân phố Quá Giáng 1 có khoảng 30 hộ và Giáng Nam 1 (xã Hòa Phước cũ) có khoảng 20 hộ có nguy cơ ngập nước. Trước tình hình trên, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn. Theo Trung tá Trần Tài, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Cẩm Lệ (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng), sau khi nhận được thông tin từ chính quyền địa phương, lực lượng của Khu vực phòng thủ 1 - Cẩm Lệ nhanh chóng triển khai hỗ trợ người dân ở các vùng trũng thấp trên địa bàn phường Hòa Xuân. Các lực lượng đã sơ tán người dân đến vị trí an toàn, vận chuyển thực phẩm cung cấp cho người dân ở vùng cô lập, di dời tài sản khỏi khu vực ngập nước.. “Cùng tham gia với lực lượng phòng thủ Khu vực 1 - Cẩm Lệ có Trung đoàn Bộ binh 971, lực lượng dân quân thường trực của Ban chỉ huy quân sự phường Hòa Xuân và các lực lượng đoàn thể của địa phương. Đơn vị đã sử dụng các cano vượt nước lũ hỗ trợ người dân”, Trung tá Tài cho biết. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 -Cẩm Lệ, toàn địa bàn hiện có 31 điểm ngập cục bộ, tập trung tại các khu vực phường Liên Chiểu, Hòa Xuân, Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, xã Bà Nà và xã Hòa Tiến; mực nước tại nhiều nơi từ 30 đến 40cm. Đặc biệt, tại xã Hòa Tiến, có gần 2.600 ngôi nhà bị ngập, thuộc 18/22 thôn. Nhiều tuyến giao thông liên thôn bị ngập sâu, có nơi ngập trên 1m, gây chia cắt cục bộ. Các đơn vị đã huy động hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, cùng 4 ô tô, 2 ca nô, 2 ghe máy tham gia giúp dân các khu vực ngập trên địa bàn. Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an và dân quân tự vệ tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, di dời dân đến nơi an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hiện do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường thuộc phường Hòa Xuân bị ngập cục bộ﻿ như Giáng Nam 1, Giáng Nam 2, Trà Kiểm, Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 2.... Gần trạm cửa ô Hòa Phước, nước đã tràn qua mặt đường, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển.