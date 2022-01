Ảnh nóng bỏng mắt của siêu mẫu có 29 triệu người theo dõi

Emily Ratajkowski là người mẫu nhưng được biết đến nhiều khi đóng MV vô cùng nóng bỏng như: Blurred Lines của Robin Thicke và Love Somebody của Maroon 5. Cô cũng từng tham gia một vai nhỏ trong phim Gone Girl (Cô gái mất tích) đình đám.

Dù sở hữu thân mình mảnh khảnh nhưng Emily Ratajkowski luôn định hình phong cách sexy. Ngay cả khi mang bầu con đầu lòng, cô cũng thực hiện nhiều bức ảnh khoả thân khoe đường cong cơ thể.

Emily Ratajkowski đã sáng lập thương hiệu đồ bơi riêng có tên Inamorata từ 2017 và luôn cho ra mắt những bộ sưu tập nóng bỏng do chính cô làm mẫu. Người đẹp còn sở hữu nhãn hiệu thời trang Body ra mắt năm 2019.

Emily Ratajkowski trong phim 'Gone Girl' (Cô gái mất tích)

An Na