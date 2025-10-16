Anh nhập cuộc cùng Mỹ vụ truy tố ‘vua lừa đảo’ Chen Zhi ở Campuchia

Ngày 14-10, tòa án liên bang tại Brooklyn (New York) đã công bố bản cáo trạng truy tố ông Chen Zhi - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia - với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Ông này còn được biết đến với tên Vincent, 37 tuổi, mang quốc tịch Anh và Campuchia.

Theo cáo trạng, Chen Zhi đã chỉ đạo hoạt động của các khu cưỡng bức lao động do Prince Group điều hành trên khắp Campuchia, nơi các nạn nhân bị giam giữ trái ý muốn và buộc phải tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền số.