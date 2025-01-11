Ảnh: Nhan sắc của nữ Thượng uý Trần Hà My phát biểu tại 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Những chia sẻ chân thành của chị không chỉ lan tỏa tinh thần cống hiến, mà còn tiếp thêm động lực cho đồng đội, góp phần làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Thượng úy Trần Hà My.

Thượng úy Trần Hà My nói: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, truyền thống đó được kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ.