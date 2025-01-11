Ảnh: Nhan sắc của nữ Thượng uý Trần Hà My phát biểu tại 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Những chia sẻ chân thành của chị không chỉ lan tỏa tinh thần cống hiến, mà còn tiếp thêm động lực cho đồng đội, góp phần làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời kỳ mới.
Thượng úy Trần Hà My nói: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, truyền thống đó được kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ.
Truyền thống đó cũng bắt nguồn từ việc thường xuyên, kiên trì học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ kính yêu đã dạy. Bởi đó là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mạng phải có, phải giữ cho đúng".
Theo Thượng úy Trần Hà My, 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân, thanh niên Công an đã không ngừng rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt.
Lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, công tác, chiến đấu và giúp đỡ nhân dân. Hình ảnh người thanh niên Công an dũng cảm trên mặt trận phòng, chống tội phạm; tình nguyện ba bám, bốn cùng hướng về cơ sở; đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh… đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.
"Tuổi trẻ Công an nhân dân xin bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nguyện xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng; nỗ lực tự học, tự rèn, xung kích ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác Công an.
Chúng cháu sẽ mang tất cả tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, sức trẻ, lòng nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, kỷ nguyên mới", Thượng úy Trần Hà My nói.
Khác với hình ảnh chỉn chu, nghiêm nghị trong màu áo ngành tại các sự kiện quan trọng, ngoài đời thường Thượng úy Trần Hà My lại hiện lên gần gũi, trẻ trung và vẻ đẹp dịu dàng đúng chất phụ nữ Việt Nam.
