Ảnh: New York, New Jersey 'thất thủ' vì mưa lũ

Sau Texas, đến lượt thành phố New York và bang New Jersey (Mỹ) 'thất thủ' vì mưa lớn suốt hai ngày gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Bang New Jersey thậm chí phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thành phố New York và khu vực ba bang gồm New York, New Jersey và Connecticut hứng đợt mưa lớn kỷ lục từ đêm 14/7 và kéo dài tới ngày hôm sau, gây ra lũ quét, ngập lụt nghiêm trọng trên khắp khu vực. Nước tràn vào một khu vực mua sắm và 'nuốt gọn' một bãi đậu xe tại New York. Ảnh: NBC Tại New Jersey, Thống đốc Phil Murphy đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ quét và lượng mưa lớn ở một số khu vực của bang. Quan chức này khuyến cáo mọi người ở trong nhà và tránh đi lại không cần thiết. Theo kênh NBC, ít nhất 2 người thiệt mạng tại Plainfield. Hai người dân New York 'vật lộn' với cơn mưa lớn. Ảnh: The Guardian Hơn 100 chuyến bị hủy ngày 15/7, khi cảnh báo lũ quét lan rộng đến vùng thủ đô Washington và hạt Arlington, bang Virginia. Thành phố Petersburg ở Virginia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Ở một số khu vực, người dân cho biết sân nhà ngập tới 45 cm. Mưa lớn còn gây ra sấm sét liên tục tại New York. Ảnh: AP Theo báo Independent, người dân New York quay cảnh các ga tàu điện ngầm ngập trong nước và xe cộ bị mắc kẹt trong vùng nước sâu ở quận Westchester. Nhiều nơi bị ngập sâu và mất điện. Ảnh: Reuters Các quan chức New York kêu gọi người dân thực hiện biện pháp phòng ngừa sau khi giông bão kéo dài đến chiều 14-7 (giờ địa phương) gây ra mưa lớn. Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại New Jersey ngập lụt, một số tuyến đường phải đóng. Ảnh: Reuters, NBC, NYC Người dân ở New York và New Jersey đánh vật với bùn, rác thải tràn vào nhà sau mưa lũ