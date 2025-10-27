Ảnh: Miền Trung oằn mình trong mưa lũ

Việt Báo (tổng hợp) | 27/10/2025 21:10

Chiều nay (27/10), tại các tỉnh, thành phố miền Trung trời tiếp tục mưa to, tại thành phố Huế và Đà Nẵng, có nơi mưa rất to. Các hồ thủy điện tiếp tục xả điều tiết, lũ trên các sông dâng cao, gây ngập nặng nhiều khu dân cư vùng thấp trung ven sông.

Khu vực Đập Đá nước dâng cao. Ảnh: Huế S.

Tại Đà Nẵng: Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ nay đến ngày 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa ở các vùng đồng bằng từ 200 - 350mm, có nơi trên 450mm; vùng núi từ 200 - 500mm, có nơi trên 750mm.

Mưa lớn kéo dài cùng với các thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị nước bủa vây. Người dân đã sơ tán, kê gác tài sản để bớt thiệt hại. Hàng trăm ô tô cũng được di chuyển lên các tuyến đường, cây xăng ở nơi cao để tránh ngập.﻿

Nước ngập làm đảo lộn đời sống người dân. Ảnh: Tiền Phong
Vùng Duy Xuyên bị ngập nặng. Ảnh: Vietnamplus

Tại Hội An: Mưa lớn kèm thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn xả lũ khiến nhiều tuyến đường ở khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) ngập sâu, du khách thích thú lội nước, ghe thuyền tấp nập đi lại. Nhiều tuyến phố trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi ngập sâu từ 1-1,5m.

Phố cổ Hội An ngập lụt
Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao
Tấp nập ghe đưa khách qua lại phố cổ Hội An
Lực lượng Công an canh gác những điểm ngập sâu
Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo người dân và du khách
Ghe thuyền chở du khách đi lại trên phố cổ
Ghe chở khách qua lại sông Hoài
Khách nước ngoài thích thú đi lại trên phố cổ khi lũ về
Một góc phố Hội An mùa lụt

Tại Quảng Ngãi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng cơ động vượt lũ, tiếp tế nhu yếu phẩm đến 12 công dân bị cô lập nhiều ngày tại khu vực Nước Lùng, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).﻿

Đoạn đường qua thôn Gò Lã, xã Sơn Tây thuộc đường Đông Trường Sơn xảy ra 1 điểm sạt lở, làm đất, đá tràn xuống đường, với khối lượng ước khoảng 50m3.
Nhiều tuyến đường miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại.
Chính quyền địa phương cắm biển báo cảnh báo khu vực sạt lở.
Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng.
Sơ tán người dân vùng sạt lở xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi.
Nước các sông, suối ở tỉnh Quảng Ngãi dâng cao.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tại các điểm sạt lở trên địa bàn.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở tại Quốc lộ 24C.
Sạt lở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 24 qua tỉnh Quảng Ngãi.
Người dân sạt lở núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi di dời đến nhà văn hóa thôn tránh sạt lở

Tại Huế: chiều nay 27/10 lũ đặc biệt lớn trên sông Hương và sông Bồ dâng rất nhanh, khiến nhiều nơi ở thành phố Huế ngập lụt trong biển nước.﻿

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn tại Huế trong 24 giờ qua đã lên tới 1085.8mm, vượt các mức lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam.﻿

Mưa lớn tại Huế trong 24 giờ qua đã lên tới 1065mm, vượt các mức lịch sử. Ảnh: PLO

Khu vực Đập Đá nước dâng cao.
Hỗ trợ du khách tránh lũ
Di dời bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế đến nơi an toàn
Nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ
Ngập lụt trên diện rộng ở thành phố Huế
Người dân di chuyển đến khu vực cao để tránh lũ
Lực lượng chức năng ở thành phố Huế giúp đỡ người dân trong lũ

Tại Quảng Trị: Nước lũ sông Sa Lung và sông Bến Hải đột ngột dâng cao trong đêm gây ngập nặng nhiều khu dân cư ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Lũ bất ngờ, bà con trở tay không kịp, nhiều người mắc kẹt trong nhà. Trong đêm khuya, các lực lượng Công an, Dân quân địa phương đã kịp thời đưa được người già, trẻ em bị mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn.

Trong đêm tối, lực lượng cứu nạn tỉnh Quảng Trị đưa người già trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu. Ảnh PCCC Quảng Trị
