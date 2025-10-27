Ảnh: Miền Trung oằn mình trong mưa lũ

Tại Đà Nẵng: Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ nay đến ngày 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa ở các vùng đồng bằng từ 200 - 350mm, có nơi trên 450mm; vùng núi từ 200 - 500mm, có nơi trên 750mm.
Mưa lớn kéo dài cùng với các thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị nước bủa vây. Người dân đã sơ tán, kê gác tài sản để bớt thiệt hại. Hàng trăm ô tô cũng được di chuyển lên các tuyến đường, cây xăng ở nơi cao để tránh ngập.
Tại Hội An: Mưa lớn kèm thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn xả lũ khiến nhiều tuyến đường ở khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) ngập sâu, du khách thích thú lội nước, ghe thuyền tấp nập đi lại. Nhiều tuyến phố trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi ngập sâu từ 1-1,5m.
Tại Quảng Ngãi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng cơ động vượt lũ, tiếp tế nhu yếu phẩm đến 12 công dân bị cô lập nhiều ngày tại khu vực Nước Lùng, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).
Tại Huế: chiều nay 27/10 lũ đặc biệt lớn trên sông Hương và sông Bồ dâng rất nhanh, khiến nhiều nơi ở thành phố Huế ngập lụt trong biển nước.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn tại Huế trong 24 giờ qua đã lên tới 1085.8mm, vượt các mức lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam.
Tại Quảng Trị: Nước lũ sông Sa Lung và sông Bến Hải đột ngột dâng cao trong đêm gây ngập nặng nhiều khu dân cư ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Lũ bất ngờ, bà con trở tay không kịp, nhiều người mắc kẹt trong nhà. Trong đêm khuya, các lực lượng Công an, Dân quân địa phương đã kịp thời đưa được người già, trẻ em bị mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn.