Ảnh: Miền Trung oằn mình trong mưa lũ

Tại Quảng Ngãi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng cơ động vượt lũ, tiếp tế nhu yếu phẩm đến 12 công dân bị cô lập nhiều ngày tại khu vực Nước Lùng, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).﻿

Tại Huế: chiều nay 27/10 lũ đặc biệt lớn trên sông Hương và sông Bồ dâng rất nhanh, khiến nhiều nơi ở thành phố Huế ngập lụt trong biển nước.﻿

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn tại Huế trong 24 giờ qua đã lên tới 1085.8mm, vượt các mức lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam.﻿

Mưa lớn tại Huế trong 24 giờ qua đã lên tới 1065mm, vượt các mức lịch sử. Ảnh: PLO

Khu vực Đập Đá nước dâng cao.

Hỗ trợ du khách tránh lũ

Di dời bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế đến nơi an toàn

Nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ

Ngập lụt trên diện rộng ở thành phố Huế

Người dân di chuyển đến khu vực cao để tránh lũ

Lực lượng chức năng ở thành phố Huế giúp đỡ người dân trong lũ

Tại Quảng Trị: Nước lũ sông Sa Lung và sông Bến Hải đột ngột dâng cao trong đêm gây ngập nặng nhiều khu dân cư ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Lũ bất ngờ, bà con trở tay không kịp, nhiều người mắc kẹt trong nhà. Trong đêm khuya, các lực lượng Công an, Dân quân địa phương đã kịp thời đưa được người già, trẻ em bị mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn.

Trong đêm tối, lực lượng cứu nạn tỉnh Quảng Trị đưa người già trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu. Ảnh PCCC Quảng Trị