Anh lần đầu tiên điều trị thành công bệnh Huntington

Giáo sư Sarah Tabrizi (bên phải) - người đứng đầu thử nghiệm, cùng với Giáo sư Ed Wild (bên trái) và Jack May-Davis (30 tuổi, đứng giữa) - người mang gene bệnh Huntington. Ảnh: UCLH/PA

Theo kết quả công bố, liệu pháp gene đã giúp làm chậm tiến triển của bệnh tới 75% sau 3 năm ở những bệnh nhân tham gia thử nghiệm. Đây được coi là bước ngoặt lớn trong y học, mang lại hy vọng cho hàng chục ngàn người mang gene bệnh Huntington trên thế giới.

Bệnh Huntington bắt nguồn từ một khiếm khuyết duy nhất trong gene, khiến các tế bào thần kinh dần bị phá hủy, dẫn đến sa sút trí tuệ, rối loạn vận động và cuối cùng là tử vong. Người có cha hoặc mẹ mắc bệnh có tới 50% khả năng mang gene lỗi này.

Triệu chứng thường xuất hiện ở tuổi 30-40, bắt đầu với trầm cảm, thay đổi cảm xúc, sau đó là cử động giật không kiểm soát, sa sút trí tuệ và bại liệt. Nhiều bệnh nhân tử vong chỉ sau một thập kỷ kể từ khi phát bệnh.

Trong thử nghiệm, thuốc được đưa trực tiếp vào não qua một quy trình phẫu thuật phức tạp kéo dài 12-20 giờ, sử dụng virus vô hại để vận chuyển đoạn ADN đặc biệt giúp tế bào thần kinh ngăn chặn việc sản sinh protein gây độc mang tên Huntington.

Giáo sư Sarah Tabrizi, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh Huntington tại Đại học University College London, người dẫn dắt nghiên cứu, chia sẻ: ''Chúng ta đã có một phương pháp điều trị cho một trong những căn bệnh tàn khốc nhất thế giới. Đây thực sự là một bước tiến khổng lồ, tôi vô cùng hạnh phúc''.

Kết quả thử nghiệm trên 29 bệnh nhân tại Anh và Mỹ cho thấy không chỉ khả năng vận động và nhận thức được cải thiện, mà còn có bằng chứng rõ ràng rằng các tế bào thần kinh được bảo vệ. Nhóm bệnh nhân sử dụng liều cao ghi nhận mức giảm rõ rệt các dấu hiệu chết tế bào thần kinh.

Ông Walid Abi-Saab - Giám đốc y khoa của công ty công nghệ sinh học uniQure, đơn vị phát triển liệu pháp này - cho biết: ''Chúng tôi cực kỳ phấn khích trước kết quả ban đầu, và tin rằng đây sẽ là hy vọng mới cho các bệnh nhân và gia đình đang phải đối mặt với Huntington''.

Nhật Minh (theo Guardian)