Anh kêu gọi luật mới sau cái chết thương tâm của cựu sao trẻ Arsenal

Cựu sao trẻ Arsenal – Billy Vigar tử vong ở tuổi 21 do va chạm với bức tường bê tông trong một trận đấu.

Tiền đạo của Chichester City gặp chấn thương sọ não nghiêm trọng hôm thứ Bảy tuần trước và được đặt vào trạng thái hôn mê nhân tạo, đã trải qua phẫu thuật nhưng các bác sĩ không thể cứu sống anh. Vigar qua đời hôm 25-9, để lại niềm tiếc thương trong làng bóng đá Anh.

Trận đấu diễn ra trên sân Wingate & Finchley, quận Barnet, London, nơi có bức tường gạch chạy sát đường biên. Vigar đã đập đầu vào tường sau nỗ lực cứu bóng không đi khỏi đường biên.

Chỉ mới tháng trước, một phần tường bê tông phía sau khung thành từng sụp xuống, khiến Chủ tịch CLB Aron Sharpe chỉ trích nhóm CĐV Dulwich Hamlet.