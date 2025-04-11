Ảnh hưởng của Pep Guardiola với bóng đá thật đáng buồn

Nếu bạn nhìn lại những cầu thủ Brazil như Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, họ đã từng được tự do thể hiện kỹ năng khác nhau mỗi tuần. Tôi nghĩ rằng bóng đá ngày nay đang dần mất đi bản sắc".

J ack Grealish đang chơi cho Everton (dưới dạng cho mượn từ Man City) và dường như đang lấy lại phong độ, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không còn nữa. Thật đáng buồn vì tôi thích xem từng cầu thủ thi đấu, nhưng giờ đây bạn không còn được chứng kiến ​​điều đó nữa.

Được xây dựng như một Paul Gascoigne mới, Jack Grealish có bóng, anh ấy sẽ đi bóng và sáng tạo. Để rồi khi đến Man City và bắt đầu hòa nhập vào hệ thống, Jack Grealish đã bị lấy đi tài năng thô sơ tự nhiên đó.

Trundle thừa nhận hối tiếc vì không nỗ lực hơn từ khi còn trẻ để đạt đến trình độ mà với tài năng của mình, anh có thể làm được: “Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào thái độ của tôi khi còn trẻ. Tôi không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đến năm 24 tuổi.

Vì vậy, tôi đã mất rất nhiều năm ở các giải đấu không thuộc giải chuyên nghiệp, vì tôi không nỗ lực hết mình. Tôi chỉ hành động như một chàng trai bình thường khi đi uống rượu, thậm chí còn ra ngoài vào tối thứ Sáu trước trận đấu.

Bạn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì rõ ràng là bạn không thể tiếp tục như vậy. Vì vậy tôi cho rằng đó là điều hối tiếc lớn nhất của tôi trong bóng đá. Đó có lẽ là lý do chính khiến tôi không thể thi đấu ở Premier League, bởi vì khi đó tôi đã 27, 28 tuổi rồi. Có lẽ mọi người cũng nhìn nhận bạn như một cầu thủ lớn tuổi hơn, nên chắc chắn là tôi đã lãng phí nhiều năm khi còn trẻ. Tôi đã luôn chơi bóng như vậy từ khi còn nhỏ".

Trundle, người hiện vẫn đang chơi ở tuổi 49 cho CLB hạng ba xứ Wales Pure Swansea, nói tiếp. “Tôi nghĩ có lẽ việc không được thi đấu ở một CLB chuyên nghiệp đã giúp ích cho lối chơi của tôi, bởi vì hoàn cảnh hiện tại.

Ở các giải chuyên nghiệp, bạn cần phải chơi để hỗ trợ đồng đội. Điều đó có thể kìm hãm những tài năng thô sơ và đó là điều chưa bao giờ xảy ra với tôi. Bước vào bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 24, tôi là cầu thủ được tự do thử nghiệm mọi mánh khóe, thử nghiệm những kỹ năng cá nhân. Đó là điều tôi thích, đó là cách tôi thích chơi bóng đá và tôi vẫn sẽ làm như vậy cho đến ngày nay".