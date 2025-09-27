Ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, Đà Nẵng mưa xối xả, nhiều tuyến phố ngập nặng

Từ sáng đến đầu giờ chiều 27-9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng ngập sâu, giao thông tê liệt. Trên các tuyến Đống Đa, Quang Trung đoạn gần Bệnh viện Đà Nẵng, nước dâng hơn nửa bánh xe, nhiều người phải dắt bộ phương tiện.

Tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần Ngã Ba Huế (phường Hòa Khánh), ngập nặng buộc xe cộ quay đầu, nhiều nhà dân quanh khu vực cũng bị nước tràn vào.

Đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần Ngã Ba Huế ngập nặng. Ảnh: BÍCH VÂN

Rất nhiều phương tiện qua điểm ngập bị chết máy. Ảnh: BÍCH VÂN

Ô tô chết máy trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hoà Khánh được người dân và lực lượng chức năng đẩy ra khỏi điểm ngập. Ảnh: BÍCH VÂN