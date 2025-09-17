Ảnh hiếm về chiếc xế hộp gần 10 tỷ đang gây xôn xao của vợ Quang Hải

Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 1/1/2024. Cuối tháng 3, hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại quê nhà Quang Hải ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tới tháng 4, cầu thủ 27 tuổi tiếp tục tổ chức tiệc cưới ở khách sạn 5 sao ở Hà Nội với sự góp mặt của nhiều cầu thủ, huấn luyện viên...

"3 năm trước, nếu em chưa biết thì việc anh tỏ tình vào ngày 12/01/2021 là hoàn toàn có ý đồ. Anh đã chọn ngày mà khi viết ra, người ta sẽ chỉ thấy có số 2, số 0 và số 1. Nhưng với anh, Chu Thanh Huyền là một cô gái đặc biệt, có 1-0-2", chia sẻ gây chú ý của Quang Hải tại đám cưới với Chu Thanh Huyền.

Đến tháng 7 cùng năm, cả 2 đón chào con trai đầu lòng, được đặt tên thân mật ở nhà là Lido.