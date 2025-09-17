Ảnh hiếm về chiếc xế hộp gần 10 tỷ đang gây xôn xao của vợ Quang Hải

Vốn là vợ cầu thủ nổi tiếng lại có cuộc sống sang chảnh, thời gian qua Chu Thanh Huyền là cái tên nhận nhiều quan tâm. Gần 1 ngày trở lại đây, tên tuổi của người đẹp và chiếc xe Land Rover Range giá gần chục tỷ đồng liên tục trở thành tâm điểm bàn tán.
Theo tìm hiểu, xế hộp là món quà đắt đỏ mà Quang Hải mạnh tay "rinh" về để tặng vợ yêu vào tháng 5 vừa qua.
Đây là phương tiện được Chu Thanh Huyền thường xuyên sử dụng. Trước đó, nàng WAGs gốc Sơn Tây cũng sử dụng chiếc xe này làm công cụ "sống ảo", quay clip đăng tải trên loạt tài khoản mạng có từ vài trăm nghìn đến cả triệu follower.
Về phần Quang Hải, anh sử dụng chiếc Mercedes-Benz GLC 300, được mua năm 2020 với giá khoảng 2,4 tỷ đồng.
Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 1/1/2024. Cuối tháng 3, hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại quê nhà Quang Hải ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Tới tháng 4, cầu thủ 27 tuổi tiếp tục tổ chức tiệc cưới ở khách sạn 5 sao ở Hà Nội với sự góp mặt của nhiều cầu thủ, huấn luyện viên...
"3 năm trước, nếu em chưa biết thì việc anh tỏ tình vào ngày 12/01/2021 là hoàn toàn có ý đồ. Anh đã chọn ngày mà khi viết ra, người ta sẽ chỉ thấy có số 2, số 0 và số 1. Nhưng với anh, Chu Thanh Huyền là một cô gái đặc biệt, có 1-0-2", chia sẻ gây chú ý của Quang Hải tại đám cưới với Chu Thanh Huyền.
Đến tháng 7 cùng năm, cả 2 đón chào con trai đầu lòng, được đặt tên thân mật ở nhà là Lido.
Từ khi lên chức mẹ bỉm, Chu Thanh Huyền dành thời gian chăm sóc con, livestream bán các mặt hàng liên quan đến làm đẹp và các loại thực phẩm chức năng.
Thời gian qua, nàng WAG 10X từng nhiều lần dính thị phi như phát ngôn gây tranh cãi, bị bóc quảng cáo quá đà,... Khi bản thân trở thành tâm điểm dư luận, Chu Thanh Huyền chọn cách im lặng. Về phía Quang Hải, anh cũng chưa từng lên tiếng khi vợ dính drama. Thay vào đó, anh thể hiện sự quan tâm, nâng niu nửa kia như một cách bảo vệ.