Ảnh hiếm hoi của con trai Hoa hậu Ngọc Hân

18/09/2025 15:00

Hoa hậu Ngọc Hân gây bất ngờ khi cho biết đã sinh con trai đầu lòng vào ngày 28/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam.

Cách đây ít phút, Ngọc Hân bất ngờ cho biết đã sinh con trai đầu lòng vào ngày 28/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam. Em bé được đặt tên ở nhà là Pi, chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
"Vậy là đã tròn 3 tuần cả nhà được lên chức rồi, ngay từ những ngày đầu thai kỳ, mọi người đã mong ngóng con sẽ là em bé 'Quốc khánh' vì năm nay đặc biệt thế cơ mà, hay là em bé 'Khai giảng' nhưng không, con tự có quyết định cho riêng mình. Con chọn ra vào một ngày thật đặc biệt 28/8/2025 - kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam, công việc mà bố con đang cống hiến. Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình", nàng hậu chia sẻ.

Ngọc Hân cho biết, cô dự sinh vào ngày 2/9 hoặc 5/9 nhưng đến chiều 28/8 thì có dấu hiệu bắt đầu cạn ối nên được bác sĩ chỉ định đẻ mổ luôn trong đêm.

Từ khi chào đời hôm 28/8, con trai Ngọc Hân được cả nhà gọi bằng biệt danh "Em bé Ngoại giao". Quý tử được nhận xét có mái tóc đen dày, đẹp trai, thừa hưởng nhiều nét giống mẹ.

Sau 3 tuần sinh nở, sức khỏe Ngọc Hân ổn định, cô nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Hai mẹ con hoa hậu hiện lưu trú tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe, có sự hỗ trợ của các điều dưỡng chuyên nghiệp. Ông xã Ngọc Hân, bố mẹ hai bên thường xuyên đến thăm cả hai.
Hoa hậu công khai tin vui hồi tháng 2 và cho biết mang thai tự nhiên là điều kỳ diệu với mình sau hai lần IUI và một lần IVF thất bại. Ngọc Hân luôn ước có con tuổi Tỵ và tin vui đến bất ngờ đúng như mình mong mỏi. Cô thấy may mắn vì có thai kỳ khỏe mạnh, không trải qua ốm nghén như nhiều người cảnh báo.
Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/anh-hiem-hoi-cua-con-trai-hoa-hau-ngoc-han-172250918123742269.htm
