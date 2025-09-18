Ảnh hiếm hoi của con trai Hoa hậu Ngọc Hân

"Vậy là đã tròn 3 tuần cả nhà được lên chức rồi, ngay từ những ngày đầu thai kỳ, mọi người đã mong ngóng con sẽ là em bé 'Quốc khánh' vì năm nay đặc biệt thế cơ mà, hay là em bé 'Khai giảng' nhưng không, con tự có quyết định cho riêng mình. Con chọn ra vào một ngày thật đặc biệt 28/8/2025 - kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam, công việc mà bố con đang cống hiến. Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình", nàng hậu chia sẻ.