Ảnh hiếm của thái giám được Từ Hi Thái hậu sủng ái nhất

Trong lịch sử cuối triều Thanh, Lý Liên Anh là nhân vật đặc biệt, gắn liền với sự tồn tại của Từ Hi Thái hậu. Dù sở hữu diện mạo kém sắc và xuất thân nghèo khó, ông là người được Từ Hi sủng ái nhất, vượt qua mọi định kiến và nghi ngờ về bản thân. Vậy, đâu là lý do khiến Lý Liên Anh có được ưu ái đặc biệt từ vị thái hậu quyền lực này?

Lý Liên Anh sinh năm 1848 tại Đại Thành, phủ Thuận Thiên. Cuộc sống của ông gắn liền với những khó khăn, khi cha là kẻ lưu manh và gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Năm 7 tuổi, ông phải bước vào con đường tịnh thân và trở thành thái giám. Dù không được học hành đầy đủ, Lý Liên Anh lại có sự thông minh bẩm sinh, nhanh chóng ghi điểm trong mắt những người trong cung.

Lý Liên Anh bắt đầu hầu hạ Từ Hi Thái hậu từ năm 16 tuổi và nhanh chóng ghi dấu ấn trong mắt bà. Dù bị đồn thổi rằng ông nhờ kỹ năng chải tóc mà được yêu mến, nhưng thực tế là nhờ vào tài năng thiên bẩm và sự thông minh, ông dần chinh phục trái tim của Từ Hi Thái hậu.

Một trong những yếu tố giúp Lý Liên Anh được Từ Hi Thái hậu yêu quý chính là trí tuệ cảm xúc (EQ) cao hơn người của ông. Lý Liên Anh không chỉ là thái giám biết cách làm vừa lòng chủ nhân, mà còn là người sở hữu khả năng ứng biến tuyệt vời trong mọi tình huống.