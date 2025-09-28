Ảnh: Hà Tĩnh, Nghệ An gấp rút di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm ‘chạy bão’ Bualoi
28/09/2025 22:06
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, tại Hà Tĩnh và phường Cửa Lò (Nghệ An) đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, di dời người dân tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn.
Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò cho biết: “UBND phường đã ban hành văn bản cấm biển, tổ chức các cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 10. Thành lập 7 tổ trực chốt tại 7 phường cũ và 1 tổ cơ động gồm tất cả các lực lượng trên địa bàn. Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã triển khai di dời 151 hộ với 356 nhân khẩu đến Trường Tiểu học Nghi Thủy và các nhà dân kiên cố”.
Tại điểm tránh trú ở Trường Tiểu học Nghi Thủy, người dân được bố trí chỗ nghỉ ngơi, cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đội ngũ y tế túc trực thường xuyên để kịp thời hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ, trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.
Bên cạnh việc di dời người dân đến nơi an toàn, chính quyền phường Cửa Lò còn đảm bảo công tác neo đậu tàu thuyền, giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ. Theo dự báo, từ sáng 28/9, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến mưa rất to. Khu vực miền núi nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. “An toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Trước 15 giờ ngày 28/9, các địa phương phải hoàn thành di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt người già, trẻ em, học sinh, hộ ở lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo.