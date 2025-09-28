Ảnh: Hà Tĩnh, Nghệ An gấp rút di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm ‘chạy bão’ Bualoi

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, tại Hà Tĩnh và phường Cửa Lò (Nghệ An) đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, di dời người dân tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, từ sáng sớm 28/9, chính quyền phường Cửa Lò ﻿ (Nghệ An) đã đến từng nhà vận động, đưa người dân tại các khu vực xung yếu di dời đến nơi an toàn. Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò cho biết: “UBND phường đã ban hành văn bản cấm biển, tổ chức các cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 10. Thành lập 7 tổ trực chốt tại 7 phường cũ và 1 tổ cơ động gồm tất cả các lực lượng trên địa bàn. Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã triển khai di dời 151 hộ với 356 nhân khẩu đến Trường Tiểu học Nghi Thủy và các nhà dân kiên cố”. Trong sáng 28/9, ông Nguyễn Đức Trung ﻿ - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã tới thăm hỏi, động viên người dân di dời tránh bão số 10 ở phường Cửa Lò. Người dân di dời chủ yếu các cụ già và trẻ nhỏ, các gia đình neo đơn, sống gần sông hoặc có nhà cửa xuống cấp, có nguy cơ ngập lụt cao. Vợ chồng ông Hoàng Ngọc Thái (83 tuổi) và bà Đặng Thị Thúy (70 tuổi, trú khối Bình Minh) cùng hai cháu ngoại được chính quyền hỗ trợ đưa tới Trường Tiểu học Nghi Thủy để tránh bão. Nhiều năm nay, bà Thúy bị bệnh khớp phải ngồi xe lăn, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. “Cả đêm qua chúng tôi không ngủ được. Nghe tin bão đổ bộ, chúng tôi rất lo lắng”, ông Thái chia sẻ. Bà Phùng Thị Minh (65 tuổi) không chồng, không con. Bà mang trong mình nhiều căn bệnh như viêm khớp, tiểu đường, thận. “Được cán bộ vận động, tôi di dời ngay. Đến đây, chúng tôi rất yên tâm vì có chỗ ngủ nghỉ, được hỗ trợ ăn uống đầy đủ. Giờ chỉ mong bão nhanh qua để sớm trở về nhà”, bà Minh bày tỏ. Tại điểm tránh trú ở Trường Tiểu học Nghi Thủy, người dân được bố trí chỗ nghỉ ngơi, cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đội ngũ y tế túc trực thường xuyên để kịp thời hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ, trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu. Bên cạnh việc di dời người dân đến nơi an toàn, chính quyền phường Cửa Lò còn đảm bảo công tác neo đậu tàu thuyền, giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ.

Theo dự báo, từ sáng 28/9, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến mưa rất to. Khu vực miền núi nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. “An toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Trước 15 giờ ngày 28/9, các địa phương phải hoàn thành di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt người già, trẻ em, học sinh, hộ ở lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo. Trong thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương thực hiện ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản 3 tại phương án ứng phó thiên tai tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 29/7/2025). Theo đó, sẽ sơ tán 6.556 hộ/15.706 người ở các vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao. Sáng 28/9, tại xã Tiên Điền, ngành chức năng phối hợp đưa một người dân sức khỏe yếu đến vị trí an toàn để “chạy bão” số 10. Chiếc xe chuyên dụng được huy động đến để chở người dân đi tránh trú bão. Lực lượng chức năng xã Nghi Xuân đã hỗ trợ di dời người dân thôn Hồng Lam đến điểm tránh trú bão, đặt tại Trường Mầm non Xuân Giang, nhằm đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão. Thôn Hồng Lam được xem là vùng "ốc đảo", vì thế để sơ tán người dân, ngành chức năng phải dùng thuyền, vượt sông Lam, chở người dân đi tránh trú trước giờ bão đổ bộ. Sáng nay, xã Đan Hải thành lập nhiều tổ công tác phụ trách các thôn tiến hành sơ tán các hộ gia đình ở các vùng xung yếu, nhà cửa không đảm bảo đến tránh trú tại các điểm tập trung trường học. Còn tại phường Sông Trí, trong sáng nay cũng đã sơ tán 1.000 người dân ở tổ dân phố Hải Phong 1, Hải Phong 2 và tổ dân phố Hải Thành đến Trạm Y tế và trụ sở UBND cũ trên địa phương để đảm bảo an toàn. Các lực lượng vũ trang như công an, quân sự, dân quân tự vệ đã đến tận các hộ gia đình để vừa giúp sơ tán, chằng néo nhà cửa, tài sản, vừa hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ em, người ốm đau, bệnh tật đến địa điểm sơ tán. Lực lượng chức năng dời những hộ dân ở vùng nguy hiểm, người già yếu, neo đơn, đến nơi an toàn trước giờ bão vào.