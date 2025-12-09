Anh em sinh đôi trúng tuyển vào cùng ngành của 1 trường đại học

Đức Anh và Duy Anh bên bố mẹ. Ảnh: NVCC.

Đức Anh cho hay, việc hai anh em cùng trúng tuyển vào một ngành, thậm chí học chung một lớp tại một trường đại học sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt, đi lại cho đến học tập. “Học cùng ngành và cùng một lớp, chúng em có thể giúp đỡ, giảng giải cho nhau nếu một trong hai chưa hiểu kiến thức ở phần nào đó. Học cùng lớp và tới đây khi đăng ký những tín chỉ giống nhau, việc đi lại cũng sẽ thuận tiện và tiết kiệm hơn khi hai anh em có thể cùng nhau đến trường. Nhà sinh đôi nên chi phí gì cũng thường phải nhân đôi, tốn kém; với tình hình này thì bố mẹ em có lẽ sẽ chỉ phải mua một chiếc xe mà thôi”, Đức Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, Đức Anh cho hay, để làm được việc này, cả hai anh em sẽ phải bảo ban nhau cùng quyết tâm để có thể đăng ký được lộ trình các tín chỉ giống nhau. Bởi chỉ cần một trong hai thiếu quyết tâm, việc học theo tín chỉ sẽ “lạc nhịp”.

Sau 1 tuần đi học, Duy Anh cho hay cả hai đều cảm nhận rõ môi trường đại học khác hẳn so với bậc phổ thông. “Chúng em phải tự lập, tự học thay vì như trước đây ở nhà có bố mẹ nhắc nhở, chuẩn bị cho mọi thứ. Cùng đó, lượng kiến thức mới và nhiều hơn. Cũng may có 2 người nên chúng em có thể nhắc nhở lẫn nhau”, Duy Anh chia sẻ.